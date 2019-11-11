اتحاد القدم: 4 يناير موعداً لكأس السوبر السعودي في جدة

المباراة ستجمع بين النصر والتعاون

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة موعد مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر يوم الرابع من يناير المقبل.

و ستجمع المباراة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين فريق التعاون، مع بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حيث تنطلق المباراة عند الساعة الـ8:15 مساء.

وقال اتحاد القدم: جاء تحديد الموعد تزامناً مع إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم استضافة جدة لنهائيات السوبر الإسباني يناير المقبل، والتي ستقام بنسختها الجديدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة".