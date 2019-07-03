جدة.. تعطل مركبة وسط الطريق يتسبب في تصادم 3 مركبات ووقوع إصابات

تكشفت معلومات جديدة عن الحادث المروري الذي وقع بين ثلاث مركبات في جدة مساء اليوم. ووفقًا لمعلومات المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ فإن سبب توقف المركبة الجيب التي تسببت في الحادث، كان ناتجًا عن تعطلها وسط الطريق.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ قد كشف عن وقوع حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب وقوف المركبة في وسط الطريق.

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911: وقوف مركبة في وسط الطريق يسفر عن تصادم 3 مركبات وتسجيل إصابات بجدة

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق.

وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة.