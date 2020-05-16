بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.

بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 10:15 AM

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780

بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.

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بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد

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