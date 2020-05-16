بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.
وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780
سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.
وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.