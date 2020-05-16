بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.