الإمارات تسجل 1.506 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الصحة الإماراتية: ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 181.400

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1506 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وشفاء 1.475 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 204.369 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 662 وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 181.400 حالة.