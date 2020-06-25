رغم بلوغه 98 عامًا.. مصاب بكورونا يتعافى ويعود للحياة

خضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة

سجلت مدينة الرياض حالة تعافٍ من فيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 98 عاماً بعد تلقيه العلاج بمستشفى الوطني بالرياض وتماثله للشفاء وخروجه لأسرته.

وكان المصاب قد وصل في وقت سابق إلى مستشفى الوطني، وكان يشكو من أعراض الإصابة بكورونا ويعاني من السكري وارتفاع في ضغط الدم.

وباشر الطاقم الطبي المختص الإجراءات، وتم نقل الحالة فورًا لأجنحة التنويم الخاصة بكوفيد 19، وخضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

فيروس كورونا الجديد

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 05:38 PM

خضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة

رغم بلوغه 98 عامًا.. مصاب بكورونا يتعافى ويعود للحياة

عيسى الحربي

الرياض

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سجلت مدينة الرياض حالة تعافٍ من فيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 98 عاماً بعد تلقيه العلاج بمستشفى الوطني بالرياض وتماثله للشفاء وخروجه لأسرته.

وكان المصاب قد وصل في وقت سابق إلى مستشفى الوطني، وكان يشكو من أعراض الإصابة بكورونا ويعاني من السكري وارتفاع في ضغط الدم.

وباشر الطاقم الطبي المختص الإجراءات، وتم نقل الحالة فورًا لأجنحة التنويم الخاصة بكوفيد 19، وخضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

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فيروس كورونا الجديد

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