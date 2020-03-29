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تعافي 29 حالة أغلبها بمكة.. 4 وفيات من المقيمين و8حالات حرجة وفحص 56 ألفاً

لجنة متابعة مستجدات "كورونا": 96 إصابةجديدة.. 27 منها في الرياض و23 بالدمام و14 بالمدينة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأحد اجتماعها التاسع والثلاثين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (666) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (141) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات (30) ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (96) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها ‎ (٢٨) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (٦٨) حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية، حيث توزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:

"الرياض ٢٧، الدمام ٢٣، المدينة المنورة ١٤، جدة ١٢، مكة المكرمة ٧، الخبر ٤، الظهران ٢، القطيف ١، رأس تنورة ١، وسيهات ١، الهفوف ١، الطائف ١، خميس مشيط ١، تبوك ١."

كما تعافى ولله الحمد 29 حالة جديدة كالتالي: ٢٥ في مكة المكرمة، ٢ في جدة، ١ في الدمام و١ في عسير

وقد سجلت 4 حالات وفيات جديدة ٢ (مقيمين) في المدينة المنورة، ٢ (مقيمين ) في جدة.

وأما الحالات الحرجة فهي كالتالي: المدينة المنورة ٨، الظهران ١، الهفوف ١، الرياض ٢

‏‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات ١٢٩٩، والعدد التراكمي للتعافي ٦٦، والعدد التراكمي للوفيات ٨ حالات (٠.٦٪) من إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً. وبلغ العدد التركمي للفحوصات المخبرية ٥٥٩٩٠ فحصًا (١٧٣٠ لكل مليون من السكان).

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.





من جانبه أشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بالالتزام العالي بأمر منع التجول والتنقل بين مناطق المملكة، وكذلك الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة القطيف، مذكرًا بالقرار الصادر بإضافة محافظة جدة للمدن التي يمنع الدخول إليها والخروج منها وتمديد منع الدخول ليبدأ الساعة 3 عصراً من هذا اليوم الأحد.

كما ذكر بالقرار القاضي تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وكذألك تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر، مؤكدًا بأن التعليمات المعتمدة للنشاط الخاص بنقل النشاط الزراعي والصناعي متاح طوال اليوم في جميع المدن والمناطق للتنقل وتقديم الخدمات الخاصة للمدن حسب كل نشاط الزراعي والصناعي.

وأكد المقدم الشلهوب أن الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة تقوم بتطبيق جميع التعليمات الخاصة بتطبيق بأمر منع التجول في أنحاء المملكة كافة، وأن جميع مداخل المدن والمناطق والقرى تحت السيطرة الأمنية من قبل القطاع المعني بتطبيق هذا الأمر، مشيدًا بجميع من قام بتطبيق التعليمات ومساندة رجال الأمن والتقيد بالتعليمات الخاصة بالجهات المعنية من ضمنها وزارة الصحة وكل ما يعلن من قبل الجهات الأمنية على مختلف مواقع التواصل الخاصة بالجهات الأمنية.

وحث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر منصاتها "أبشر" الأفراد والأعمال والتي تسهل على الجميع تنفيذ المعاملات دون الحاجة إلى الخروج من المنازل، مشيرًا إلى أن التطبيقات الإلكترونية تتيح وتوفر لك كل ما تحتاجه دون الحاجة للخروج.

وشدد على أن المحافظة على هذا الوطن يبدأ من التزام الجميع بتطبيق أمر منع التجول وعدم الخروج إلا في أوقات السماح للضرورة القصوى.

وبشأن التغطيات الإعلامية لجهود رجال الأمن في تطبيق أمر منع التجول وهل هو محصور لوسائل الإعلام الرسمية، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الإعلام من الجهات المستثناة، وذلك بشرطين هما: وجود بطاقة عمل، والمشهد الخاص بمزاولة المهنة خلال فترة منع التجول، وسيتم تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمخالفة منع التجول بكل من يخالفها.

ولفت المقدم الشلهوب النظر إلى أن كل من يقوم بتصوير وإنتاج وتوزيع وتداول المقاطع التي تهون من أمر منع التجول أو من تسول له نفسه بالقيام سيكون في قبضة رجال الأمن.