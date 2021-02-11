استشاري قلب: هكذا يمكنك تجنب انسداد شرايين القلب

وصفه بالقاتل الأول في العالم.. ودعا إلى تحليل الكولسترول بعد سن 12 عامًا

حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور أحمد السكري، من خطورة انسداد شرايين القلب، معتبرًا أنها السبب الأول للوفيات في العالم.

وأشار في حديث لبرنامج صباح العربية، إلى خطورة انسداد شرايين القلب، مؤكدًا أنها تحدث بسبب ترسب بالكولسترول والكالسيوم على جدار الشرايين، فيحدث قصور في شرايين القلب.

وأضاف أن قصور الشرايين كان يحدث في الماضي لدى الشخص كبير السن، لكن تلاحظ خلال الـ 50 سنة الأخيرة حدوث جلطات حادة في شرايين القلب لدى الشباب وتؤدي إلى الوفاة.

وعدد "السكري" أسباب وعوامل انسداد شرايين القلب ومنها: التدخين، القلق والتوتر، السمنة والبدانة، الوراثة، الكولسترول، السكري، ارتفاع ضغط الدم، الخمول وعدم ممارسة الرياضة، تغيير نمط الحياة.

ولفت استشاري أمراض القلب إلى أن انسداد الشرايين يحدث ببطء على مدى عقود. مؤكدًا في هذا الصدد على أن الوقاية خير من العلاج، وأن الشخص المصاب بالسكري أو البدانة أو الضغط أو الكولسترول، عليه أن يتفادى حدوث انسداد الشرايين بالعلاج المبكر لهذه الأمراض، حتى يحمي نفسه من اللجوء إلى عمليات قسطرة للقلب، أو الدعامات، أو عمليات القلب المفتوح.

وعن تدخل العامل الوراثي في حصول انسداد شرايين القلب، دعا الدكتور "السكري" إلى تحليل الكولسترول المبكر بعد سن 12 عامًا، مؤكدًا على أنه إذا ارتفع الكولسترول يتم البدء في العلاج مبكرًا؛ لحماية الأطفال والشباب والكبار فيما بعد من حدوث جلطات القلب، أو ترسب الكولسترول على الشرايين.

وشدد على ضرورة معالجة البدانة والسمنة باعتبارهما من أهم العوامل في المرض. موضحًا أن الوزن لا يهم بقدر قياس محيط الخصر، فأي امرأة يزيد قطر الخصر لديها عن 88 سم، وأي رجل يزيد قطر الخصر لديه عن 94 سم، فقد دخلا مرحلة الخطر، ويجب عليهما المبادرة إلى تقليل الوزن، والبدء في نظام غذائي ونشاط بدني ورياضي .