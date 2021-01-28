دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"

نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.
أستاذ فيزياء وباحث في تاريخ مكة المكرمة
نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.