دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"

أستاذ فيزياء وباحث في تاريخ مكة المكرمة

نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.

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28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 10:50 AM

أستاذ فيزياء وباحث في تاريخ مكة المكرمة

دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.

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