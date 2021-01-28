دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"

أستاذ فيزياء وباحث في تاريخ مكة المكرمة

نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.