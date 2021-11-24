"سعود الطبية": نستخدم أحدث جهاز في العالم لتبخير تضخم البروستاتا

العويضة: الأمثل لإزالتها بأعلى درجات الأمان.. عمليات اليوم الواحد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية، استخدامها جهاز "ريزوم"، الذي يُعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

وأكّد استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة؛ أن القسم سيبدأ بإجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب والسكري وسيولة الدم، مشيراً إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ لكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات، مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحة الجنسية وخلافه.

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24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 10:46 AM

العويضة: الأمثل لإزالتها بأعلى درجات الأمان.. عمليات اليوم الواحد

"سعود الطبية": نستخدم أحدث جهاز في العالم لتبخير تضخم البروستاتا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية، استخدامها جهاز "ريزوم"، الذي يُعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

وأكّد استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة؛ أن القسم سيبدأ بإجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب والسكري وسيولة الدم، مشيراً إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ لكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات، مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحة الجنسية وخلافه.

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