"التحالف": الحوثيون يستخدمون مقار الدولة اليمنية ووزاراتها عسكريًّا لإطلاق عمليات عدائية

أكد أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن أفراد ميليشيا جماعة الحوثيين الإرهابية يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية.

وأضاف التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أنه استجابة للتهديد، سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وطالب "التحالف" المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً.