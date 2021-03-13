وزير الصحة الأردني يؤكد وقوع وفيات بمستشفى‎ "السلط" جراء حادثة "الأوكسجين"

الأجهزة الأمنية كانت قد طوقت المستشفى بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في الأسطوانات

أفادت وسائل أردنية بوفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد، جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل ست وفيات.

من ناحيته أكد وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، أكد تسجيل وفيات جراء الحادثة، دون ذكر العدد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد طوقت المستشفى بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطوانات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرّة العناية المشددة في المستشفى.

وقال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان: إن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة، وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقامًا قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود.