هذه مواعيد بدء ونهاية عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

وفق ما أعلنته اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هذا العام 1442هـ - 2021م.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون بنهاية دوام يوم الأحد 08 / 12/ 1442هـ الموافق 18/ 07/ 2021م وتستمر لمدة أربعة أيام.