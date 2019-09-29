"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء

لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 03:44 PM

لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض

"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

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