جدة.. إغلاق منزل شعبي حَوَّله وافدون لمعمل لإنتاج الرقاق والعجين

بلدية الجنوب أتلفت 1800كجم حلويات ورقاق سمبوسة مجهولة وصادرت 3 أطنان دقيق

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة أمس الاثنين، منزلًا شعبيًّا بحي الفضيلة، حَوّله وافدون إلى معمل لإنتاج الرقاق والعجين ومزاولة النشاط بدون رخصة؛ حيث رصد مراقبو البلدية عدم وجود لوحة إرشادية، وعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية، وعدم وجود كروت صحية للعمال.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أنه تم رصد الموقع من قِبَل المراقبين ومن ثم تمت مداهمته؛ مشيرًا إلى أنه تم إتلاف 350 كيلو كيكة دخن، و450 كيلو كنافة مجهولة المصدر، و730 كيلو مواد منتهية الصلاحية، و750 كيلو رقاق سمبوسة جاهزة للتوزيع، و250 كيلو عجين خام، ومصادرة 62 كيس دقيق بإجمالي وزن أكثر من 3 أطنان، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.

ولفت "الذروي" إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية على الأنشطة التي يعتمد أصحابها على أعمال الغش التجاري وتوزيعها على المستهلكين.

وبيّن أنه يجري العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات.