خلال العيد.. 5 إجراءات احترازية بالإمارات أبرزها حجب "العيديات" النقدية عن الأطفال

بجانب تجنُّب الزيارات والتجمُّعات العائلية والحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، 5 إجراءات احترازية يجب الالتزام بها خلال عيد الفطر، أبرزها حجب "العيديات" النقدية عن الأطفال.

وشدّدت الهيئة على ضرورة التزام 5 إجراءات احترازية خاصة بالعيد، وهي: تجنُّب الزيارات والتجمُّعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه، والحرص على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي في أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتفضيل خيار تقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، والامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحسب الإمارات اليوم، إن "أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون مردوده إيجابياً على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى، والمحافظة على ما تحقّق من إنجازات في مواجهة جائحة كورونا"، مشيرة إلى "ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية، مشددة على أن الالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع".