شاهد الصور الأولى لحاسب "أبل ماك بوك آير" الجديد

مميزات غير مسبوقة ولوحة المفاتيح تغيّرت بصورة كبيرة

كشفت تقارير صحفية الصور الأولى لحاسب "أبل ماك بوك آير" الجديد، والذي يكشف عن مميزات جديدة غير مسبوقة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن حاسب "أبل" الجديد يتميز بلوحة مفاتيح جديدة متميزة.

وتشير التقارير إلى أن لوحة المفاتيح تغيّرت بصورة كبيرة، بفضل توافر مفاتيح "كوشير" الجديدة الموجودة بمساحة ملليمتر كامل.

ولا تجعلك لوحة المفاتيح الجديدة لحاسب "ماك بوك آير" بحاجة لأن تضع وجهك على مستوى رئيس مع الحاسب، لأنك ستلاحظ أن الأزرار أطول من ذي قبل.

كما أن لوحة المفاتيح تلك تستخدم ما يطلق عليه "لوحة المفاتيح السحرية"، التي تستخدم "آلية المقص"، التي يمكنها أن تتغير بصورة مطاطية جدا لتقلل التمايل الخاص باللوحة وتسمح بمرونة غير طبيعية في الكتابة وسلاسة أكبر في التكيف مع أي مكان.

وأشار التقرير إلى أن اللوحة الجديدة لا تساعد على ارتكاب الكثير من الأخطاء المطبعية لأن أزرارها لا يمكن أن تجد فيها أي "تعليق" أو تسجيل مزدوج، بسبب الحساسات الجديدة التي تشعر بمجرد لمس الإصبع للزر.

كما أن "أبل" حسّنت وضع مفاتيح الأسهم للتنقل يميناً ويساراً، حيث يشعر المستخدم بسهولة استخدامها في حاسب "ماك بوك آير" الجديد.