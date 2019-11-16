"سعود بن خالد" يفتتح مؤتمر "الإعلام الجديد واللغة العربية" غداً الأحد

تنظمه الجامعة الإسلامية بمشاركة 60 أكاديمياً وباحثاً

يفتتح نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، مساء غدٍ الأحد، مؤتمر "الإعلام الجديد واللغة العربية"، والذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة بكلية اللغة العربية، لمدة ثلاثة أيام، بقاعة السلام، بمشاركة أكثر من 60 أكاديمياً وباحثاً من مختلف الجامعات والمؤسسات الثقافية.

وتبدأ جلسات المؤتمر، الاثنين، بجلسة يرأسها أستاذ اللغويات بالجامعة الإسلامية، أ.د عبدالرزاق بن فراج الصاعدي، وتتضمن تسع أوراق عمل يقدمها الأستاذ المشارك بجامعة طيبة وجامعة القاهرة د. أحمد حمودة موسى، وأستاذ النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. أحمد بن محمد العضيب، وأستاذ اللغويات المساعد بكلية الآداب في جامعة الجوف د. أحمد بن مضيف السفياني، والإعلامي د. حسن بن محمد مشهور، والأستاذ المساعد بكلية الآداب بينبع وكلية دار العلوم جامعة القاهرة د. خالد محمد صابر، وعضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الجوف د. خديجة عنيشل، والأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة د. عبدالفتاح بن محمد حبيب، والأستاذ المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عصام بن عيد أبو غربيَّة، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود د. محمد بن محمود فجال.

ويرأس الجلسة الثانية، رئيس قسم الإعلام بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الدكتور بخيت بن حمود السناني، وتتضمن عشر أوراق عمل، يقدمها الأستاذ المشارك بجامعة طيبة، د. زينب أحمد أبوالنجا، وأستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة المجمعة د. طنف بن صقر العتيبي، والأستاذ بجامعة الملك فيصل د. عامر الحلواني، وأستاذ الأدب والبلاغة المساعد بجامعة بيشة د. محمد بن يحيى آل عجيم، وأستاذ الأدب والبلاغة المشارك بجامعة الباحة د. محمد بن عبدالله الغامدي، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. محمد بن صالح الشنطي، وأستاذ الأدب والنقد المشارك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان د.محمد بن حمود حبيبي، ونايف بن إبراهيم كريري، وأستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة حائل د. ولد متالي لمرابط، والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز د. يسرى بنت محمد الغباني.

وتختتم جلسات يوم الاثنين بالجلسة الثالثة، ويترأسها وكيل الجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي د. حسن بن عبدالمنعم العوفي، وتتضمن عشر أوراق عمل يقدمها: أستاذ البلاغة والنقد المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. إبراهيم بن عبدالله السماعيل، وأستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة حائل د. جمال ولد الخليل، والأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. صالح بن عبدالعزيز المحمود، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز د. صلوح بنت مصلح السريحي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز د. عادل بن خميس الزهراني، والباحثة عائشة بنت فهد القحطاني بجامعة الملك خالد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الباحة د. فلاح بن مرشد العتيبي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. مصطفى الضبع، والباحثة بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز ميمونة بنت عبدالملك بنتن، وأستاذ اللسانيات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. نوال بنت إبراهيم الحلوة.