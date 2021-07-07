"الجلعود" مساعداً لإدارة المساجد بمنطقة حائل‎‎

أصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، المكلف الشيخ محمد بن عمر السائح، قراراً بتكليف أشرف بن إبراهيم الجلعود، مساعداً لمدير إدارة المساجد بمنطقة حائل.

ويعد "الجلعود" أحد الكفاءات المتميزة، ولديه خبرات عديدة في هذا المجال.