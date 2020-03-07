زعيم حزب سياسي إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

يدخل ضمن الائتلاف الحاكم

أعلن زعيم "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي يدخل ضمن الائتلاف الحاكم في البلاد، نيقولا دزينغاريتي، إصابته بالنوع الجديد لفيروس كورونا.
وقال دزينغاريتي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الأطباء قالوا لي إن نتائج فحص عيناتي الخاص بـCOVID-19 (اسم السلالة الجديدة لفيروس كورونا) إيجابية. أنا بخير لكن سيكون عليّ البقاء في بيتي خلال عدة أيام مقبلة".

إيطاليا زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي نيقولا دزينغاريتي فيروس كورونا الجديد

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 05:03 PM

يدخل ضمن الائتلاف الحاكم

زعيم حزب سياسي إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن زعيم "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي يدخل ضمن الائتلاف الحاكم في البلاد، نيقولا دزينغاريتي، إصابته بالنوع الجديد لفيروس كورونا.
وقال دزينغاريتي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الأطباء قالوا لي إن نتائج فحص عيناتي الخاص بـCOVID-19 (اسم السلالة الجديدة لفيروس كورونا) إيجابية. أنا بخير لكن سيكون عليّ البقاء في بيتي خلال عدة أيام مقبلة".

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إيطاليا زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي نيقولا دزينغاريتي فيروس كورونا الجديد

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