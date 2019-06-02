"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات من البَرَد على المرتفعات

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تبوك والجوف وحائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.