"إرادة جدة" يكرم الممرض الفائز بجائزة "ديزي" العالمية

المنظمة اعتمدت المجمع ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ 2017

كرمت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية، خدمات إرادة بجدة، أخصائي التمريض محمد حسين المطيري، الحاصل على جائزة (ديزي) العالمية للممرض المثالي في النصف الثاني من العام 2019م.

يذكر أن منظمة "ديزي" اعتمدت مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ عام 2017م، وذلك لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، بهدف إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقديراً للعمل البطولي الذي يقوم به فريق التمريض في مواقع العمل المختلفة، للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة.





يُضاف إلى ذلك، رفع مستوى الأداء، وتعزيز قطاع التمريض من خلال دعم الكادر التمريضي والعمل لتحفيزه على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاته والارتقاء بمهنة التمريض، بحيث يتم مكافأة طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكية والرعاية المتميزة التي يتم تقديمها للمرضى المستفيدين.