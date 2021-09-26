فعاليات متنوعة في احتفالات مدارس "تعليم جازان" باليوم الوطني الـ91

حضورياً بمشاركة الطلبة المحصنين والكوادر التعليمية والإدارية

نفذت مكاتب التعليم والمدارس المختلفة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عدة فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار" حضورياً بمشاركة الطلبة المحصنين وكافة الكوادر التعليمية والإدارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، وكذلك عن بُعد لطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي" والبدائل التعليمية الأخرى، عبر من خلالها الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي عن مشاعر البهجة والفرح والسرور باليوم الوطني ومشاعر العز والفخر بمنجزات الوطن وقادته.

وبادرت مكاتب ومدارس تعليم جازان في مختلف المحافظات بتزيين المباني التعليمية بصور القيادة والشعارات الوطنية وتغيير الإضاءة فيها للون الأخضر إضافة لتنظيم احتفالات على مستوى المكاتب والمدارس استشعاراً بأهمية هذه المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات، وكذلك مشاركةً من الطلبة والمجتمع التعليمي في التعبير عن الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته وتراثه، وتأكيداً على اللحمة الوطنية والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته.

وأظهرت مدارس تعليم جازان هذه المناسبة بما يجسد حب وإخلاص أبناء وبنات المنطقة لوطنهم وقادتهم، وتنوعت الفعاليات المنفذة في المدارس والتي تضمنت تنفيذ المسابقات والعروض الفنية والمسرحية والغنائية والأصبوحات الشعرية وإطلاق المبادرات والشراكات المجتمعية والتطوعية المختلفة وبث الرسائل الوطنية المختلفة للوطن وقادته وجنوده المرابطين على الحد الجنوبي للذود عن ثراه، ولأبناء الشهداء وأسرهم للتعبير لهم عن امتنانهم لتضحيات آبائهم.

وتغنى الطلاب والطالبات في تعليم جازان بالوطن وقادته مفتخرين بإنجازاته، وأظهروا من خلال إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة فرحتهم باليوم الوطني. كما شاركهم فرحتهم إخوانهم طلاب وطالبات التربية الخاصة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91.

كما استعرضت احتفالات المكاتب والمدارس الحديث عن سيرة مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله وكفاحه الذي أسس هذه الدولة وجهود أبنائه البررة من بعده قادة هذه البلاد الذين حققوا منجزات وطنية كبرى كان آخرها ما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله في سبيل رفعة المملكة، كما استعرضت جهود المملكة في مواجهة والتصدي لأزمة كورونا.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن احتفالات طلاب وطالبات ومنسوبي تعليم جازان تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته والفخر بحضارته وتاريخه ورموزه ومنجزاته، وتذكير أبنائنا وبناتنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم فيه المملكة، وللحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي يحققها الوطن، وللتأكيد على دور وزارة التعليم في بناء الانسان وتنمية قدراته بما يحقق رؤية المملكة المستقبلية 2030 وإبراز مميزات التعليم في المملكة وما تحقق من تطور خلال الأعوام السابقة.

وبين "أبو هادي" تنوع البرامج والأنشطة المعدة للاحتفاء بهذه المناسبة، وإشراك الطلاب الطالبات في كافة المراحل الدراسية للتعريف بمنجزات الوطن ومراحله التنموية؛ لما تمثله هذه المناسبة العزيزة لوطننا الغالي من مكانة في نفوسنا؛ كونها ترمز للتطور والتوحيد لهذا الكيان الشامخ بكل مقوماته ومعطياته الرائعة والتي تواكب الخطط المنظمة التي عمدت الإدارة العامة إلى إعدادها مسبقا لتفعيل هذه المناسبة لضمان ظهورها بالمظهر اللائق الذي يترجم مشاعر الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بالمنطقة.