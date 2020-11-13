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إجمالي الإصابات بلغ 76 ألفًا و 106 والوفيات 2151 شخصاً

تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.