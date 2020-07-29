مباحثات رسمية تجمع وزير الخارجية مع نظيره المغربي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم في المملكة المغربية بنظيره وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.
ووفق وزارة الخارجية أجرى الوزيران مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم في المملكة المغربية بنظيره وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.
ووفق وزارة الخارجية أجرى الوزيران مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.