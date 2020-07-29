مباحثات رسمية تجمع وزير الخارجية مع نظيره المغربي

تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان⁩ اليوم في المملكة المغربية⁩ بنظيره وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.

ووفق وزارة الخارجية أجرى الوزيران مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.