"فيفاء".. المطر والبَرَد يزينان الأجواء الرمضانية.. و"قوس قزح" يعتلي قمم الجبال

زاد جمال الأجواء الرمضانية داخل الحجر المنزلي

تزينت الأجواء الإيمانية الرمضانية في جبال فيفاء جنوبي السعودية بهطول الأمطار بغزارة بعد عصر اليوم السبت حتى قبيل دقائق الإفطار.

وتخلل سقوط الأمطار تساقط زخات البَرَد، فيما اعتلى "قوس قزح" قمم الجبال في منظر رهيب؛ وهو ما زاد جمال الأجواء الرمضانية داخل الحجر المنزلي.