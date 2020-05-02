"فيفاء".. المطر والبَرَد يزينان الأجواء الرمضانية.. و"قوس قزح" يعتلي قمم الجبال

زاد جمال الأجواء الرمضانية داخل الحجر المنزلي

تزينت الأجواء الإيمانية الرمضانية في جبال فيفاء جنوبي السعودية بهطول الأمطار بغزارة بعد عصر اليوم السبت حتى قبيل دقائق الإفطار.

وتخلل سقوط الأمطار تساقط زخات البَرَد، فيما اعتلى "قوس قزح" قمم الجبال في منظر رهيب؛ وهو ما زاد جمال الأجواء الرمضانية داخل الحجر المنزلي.

فيفاء الأمطار البرد قوس قزح الحجر المنزلي

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 10:23 PM

زاد جمال الأجواء الرمضانية داخل الحجر المنزلي

"فيفاء".. المطر والبَرَد يزينان الأجواء الرمضانية.. و"قوس قزح" يعتلي قمم الجبال

عبدالرحمن السلماني

فيفاء

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تزينت الأجواء الإيمانية الرمضانية في جبال فيفاء جنوبي السعودية بهطول الأمطار بغزارة بعد عصر اليوم السبت حتى قبيل دقائق الإفطار.

وتخلل سقوط الأمطار تساقط زخات البَرَد، فيما اعتلى "قوس قزح" قمم الجبال في منظر رهيب؛ وهو ما زاد جمال الأجواء الرمضانية داخل الحجر المنزلي.

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فيفاء الأمطار البرد قوس قزح الحجر المنزلي

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