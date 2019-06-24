وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة

غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.