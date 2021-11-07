الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 01:09 PM

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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