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ضُبط معه عشرات من الوثائق المزورة منها سندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة وزواج

بحوزته 350 ختماً لمؤسسات ومسؤولين.. القبض على أكبر مزور للوثائق في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة 550 جنوبي بغداد.



وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق وبالجرم المشهود.



ووفق "الألمانية" أشارت إلى ضبط 350 ختماً في منزله لمؤسسات الدولة وبأسماء شخصيات لها مناصب إدارية، فضلاً عن العشرات من الوثائق المزورة منها (مذكرات قبض وسندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة ومستمسكات رسمية وعقود زواج وصكوك بمبالغ مالية وكتب تبليغ من كاتب العدل ووكالات عامة وخاصة وشهادات دخول وخروج من المستشفى).



ولفتت إلى أنه جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.