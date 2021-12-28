شاهد.. عروض الهجانة الباكستانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حضرها أكثر من 3 آلاف زائر

استهوت عروض الهجانة الباكستانية زوار وسياح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد.

وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان "مشعل المزيني": "تأتي مشاركة الهجانة الباكستانية في المهرجان؛ بهدف تعريف الزوار باستخدامات الإبل في بلادهم والتي تتمثل في العروض والزينة وكل ما يتعلق في الترفيه".

وأضاف: "تشهد هذه الفعالية المقامة ضمن معرض الإبليات منذ انطلاقها في بداية شهر ديسمبر إقبالًا كبيرًا، وخصوصًا على هذا النوع من العروض التي تُعتبر غريبة، حيث بلغ عدد الزوار قرابة 3000 زائر وسائح وقفوا واستمتعوا عند هذه الفعالية".

وتابع: "تقدم الهجانة الباكستانية مجموعة من الفعاليات المختلفة؛ مثل عروضها ضمن مضمار تبلغ مساحته 30 مترًا مربعًا".

وعن أنواع العروض المقدمة أشار "المزيني" إلى أنها تشمل الزينة، وتكون بحلاقة الإبل بطرق فنية تشكل نقوشًا وزخارف مختلفة، بالإضافة إلى عرض ركوب الرحول التي خصص جزء منها لصغار السن، يستخدم فيه نوع معين من الرحول، وكذلك يقدمون عروض الترويض والتي تحتوي على استعراض لعدد من الرقصات وتطويع الإبل من خلال تنفيذها عددًا من الحركات التي يطلبها منها مدربها.