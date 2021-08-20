أسبوع رياضي حافل: أندية دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.
إليكم أبرز الأحداث:
وفاة مشجع أهلاوي في مباراة الفيصلي
الاتحاد ينهي علاقته مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش
عمومية الاتحاد تكشف عجز في الميزانية 133 مليون ريال
الإصابة تنهي موسم البرازيلي فرناندو أندرادي مع الفيحاء
إدارة ادي الطائي تطالب اتحاد القدم بالمساواة
الاتحاد يحقق فوز ه الأول هذا الموسم على حساب الرائد
الانضباط تغرم الاتحاد والرائد وأبها والباطن
اتحاد القدم يعدل لوائح مرتبات اللاعبين المحليين ويؤكد مواصلة العمل لتوثيق البطولات
"توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق
عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل مجدداً حول مستقبله مع النصر
ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان يطمئن على صحة خالد الزيلعي
"السلمي" يؤكد أن مكافأة بطل الأندية العربية لن تتغير.. ولا وجود للشوط الإضافي في نهائي الاتحاد والرجاء
الاتحاد والأهلي والشباب يحصلان على شهادة الكفاءة المالية
وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة في كابول
بايرن ميونخ يتوج بكأس السوبر الألماني
مجموعات نارية للمنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية
"مبابي" يرفض التجديد مع ناديه
وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة
اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.
إليكم أبرز الأحداث:
وفاة مشجع أهلاوي في مباراة الفيصلي
الاتحاد ينهي علاقته مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش
عمومية الاتحاد تكشف عجز في الميزانية 133 مليون ريال
الإصابة تنهي موسم البرازيلي فرناندو أندرادي مع الفيحاء
إدارة ادي الطائي تطالب اتحاد القدم بالمساواة
الاتحاد يحقق فوز ه الأول هذا الموسم على حساب الرائد
الانضباط تغرم الاتحاد والرائد وأبها والباطن
اتحاد القدم يعدل لوائح مرتبات اللاعبين المحليين ويؤكد مواصلة العمل لتوثيق البطولات
"توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق
عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل مجدداً حول مستقبله مع النصر
ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان يطمئن على صحة خالد الزيلعي
"السلمي" يؤكد أن مكافأة بطل الأندية العربية لن تتغير.. ولا وجود للشوط الإضافي في نهائي الاتحاد والرجاء
الاتحاد والأهلي والشباب يحصلان على شهادة الكفاءة المالية
وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة في كابول
بايرن ميونخ يتوج بكأس السوبر الألماني
مجموعات نارية للمنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية
"مبابي" يرفض التجديد مع ناديه