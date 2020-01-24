بعد صلاة الجمعة.. الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "المنجحي"

بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير

شيعت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير بعد صلاة الجمعة اليوم, جثمان شهيد الواجب الرقيب أول أحمد بن علي آل هدايه المنجحي من منسوبي شرطة محايل, الذي استشهد أثناء ملاحقة أحد المطلوبين أمنيًا في قضايا سلب مساء أول أمس.

وتقدم المصلين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم, وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية, وأهالي المركز.

ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يؤدي عمله المناط على عاتقه بكل إخلاص وتفاني.