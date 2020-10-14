"الزهراني" إلى رتبة "نقيب" بشرطة الطائف

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية الملازم أول فهد بن عبدالله الزهراني من منسوبي شرطة الطائف، إلى رتبة "نقيب".

وتلقى النقيب "الزهراني" صباح اليوم الأربعاء، التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.