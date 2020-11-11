الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة شخصين يرفع الحصيلة الإجمالية لـ 520

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 145،599 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة.

وأشارت إلى شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140.442 حالة.