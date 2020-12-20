"مؤسسة الحبوب" تعلن أسماء المقبولين على وظائفها بميناء ينبع التجاري

دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )
المؤسسة العامة للحبوب
وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط
https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf
أكدت على ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها 10 أيام
دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )
وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط
https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf