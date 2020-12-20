"مؤسسة الحبوب" تعلن أسماء المقبولين على وظائفها بميناء ينبع التجاري

أكدت على ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها 10 أيام

دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )


وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط

https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf

المؤسسة العامة للحبوب

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20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 02:29 PM

أكدت على ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها 10 أيام

"مؤسسة الحبوب" تعلن أسماء المقبولين على وظائفها بميناء ينبع التجاري

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )


وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط

https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf

الرابط المختصر

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المؤسسة العامة للحبوب

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