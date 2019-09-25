مستشفى "قوى الأمن" بالرياض يحتفل بيوم الوطن بتوزيع الهدايا على المنوَّمين

قدَّم قصة توحيد المملكة بعرض تقنية "الهيلوغرام" وأقام جدارية "أحب السعودية"

نظَّم برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض ممثلاً بإدارة العلاقات والشؤون الإعلامية عددًا من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ89، وذلك بحضور المدير العام للبرنامج العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، وعدد كبير من مسؤولي ومنسوبي المستشفى والمراجعين.

وشملت الفعاليات زيارة العميد "الداود" لجناح الأطفال المنوَّمين بالمستشفى، وتقديم عدد من الهدايا الخاصة لهم بهذه المناسبة، وذلك بمشاركة إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إضافة إلى إقامة عدد من الأركان داخل المستشفى، تحمل الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة".

وتضمنت الاحتفالات تقديم عرض مرئي بتقنية "الهيلوغرام"، يحكي قصة توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، إضافة إلى لوحة جدارية، تحمل عبارة "أحب السعودية"، وأخرى خُصصت لمشاركة الحضور في التعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية، فضلاً عن عدد من الأركان التي تم خلالها توزيع الهدايا على الزوار والمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.

ويهدف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض من إقامة هذه الفعالية إلى تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن الغالي، وتفعيل دوره الاجتماعي، وتعميق روح المواطنة في بلادنا المملكة العربية السعودية.