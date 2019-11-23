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قال إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة قبل الغلق

بماذا تخبرنا نتائج الأيام الخمسة الأولى لاكتتاب أرامكو؟.. مختص يجيب لـ"سبق"

جاء إعلان شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار عن نتائج اكتتاب أرامكو للأيام الخمسة الأولى، بصفتها مدير الاكتتاب؛ لتعكس إقبالًا كبيرًا جدًّا من قبل المؤسسات والأفراد، بحسب مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.



وكانت "سامبا كابيتال" قد أعلنت أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.393.628.576 ريالًا سعوديًّا، وبلغ إجماليها 1.824.800.893 سهمًا.



وأشارت إلى أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.821.161 مكتتبًا، بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهمًا، والتي تمثل 14.594.456.640 ريالًا سعوديًّا. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريالًا سعوديًّا.



وتعليقًا على هذه النتائج قال خالد فدا المختص في الاقتصاد والاستثمار لـ"سبق": إنه تمت تغطية نحو 76% من إجمالي حجم الطرح في الأيام الخمسة الأولى، مبينًا أن "الأرقام تعكس إقبالًا قويًّا جدًّا وغير مسبوق من شريحة المؤسسات في هذه الفترة البسيطة".



مضيفًا: "يتضح اتجاه المؤسسات للاكتتاب بالسعر الأعلى في النطاق السعري وهو ٣٢ ريالًا للسهم؛ حيث تمت تغطية أكثر من ٩١٪؜ من حجم الطرح المخصص لهم لهذا السعر".



أما فيما يتعلق بأرقام شريحة الأفراد، فقد لفت إلى أنها واعدة جدًّا، وذكر: "نجد متوسط اكتتاب الفرد عند ٢٤٠ سهمًا، أي ما يعادل ٧٦٨٠ ريالًا، وتمت تغطية ما يقارب ٤٦٪؜ من حجم الطرح".



وأشار إلى أنه من السابق لأوانه توقع حجم التخصيص: "حيث إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة للاكتتاب كما جرت العادة، ولكن تبقى الأرقام مبشّرة بالخير"، بحسب تعبيره.