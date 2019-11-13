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ستؤثّر على المملكة وعدد من دول المشرق العربي

إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها غدًا الخميس

أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس.



ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.