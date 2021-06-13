"التجارة" تشدّد على منع المشاهير من الإعلان في منافذ البيع

للقضاء على السلوكيات التي تسبّب الزحام

في إطار سعي وزارة التجارة للقضاء على السلوكيات التي تدعو إلى التزاحم في المنشآت التجارية، شددت على منع مشاهير "السوشال ميديا" من "الإعلان" في منافذ البيع باعتباره سببًا رئيسيًّا للتزاحم.

وجدّد عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، التأكيد على منع أربع ممارسات تؤدي إلى التزاحم في المنشآت تتمثل في: منع كافة المسابقات التجارية التي تدعو للحضور في المنشآت ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع كافة منافذ البيع كالمطاعم والمقاهي أو ملبوسات من إقامة حفلات افتتاح، وكذلك منع حفلات تدشين المنتوجات الجديدة.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذه السلوكيات الممنوعة ورصد المخالفين من أجل المحافظة على استقرار المعدل الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، والمحافظة على عدم انتشاره وتفشيه.

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