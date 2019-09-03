ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة

في اتصال هاتفي تلقاه من "عمران خان"

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.