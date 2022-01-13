انفجار غامض بجنوب لبنان وعناصر "حزب الله" تفرض طوقًا وتمنع الإسعاف

وسائل إعلام محلية: وقع فجرًا بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن دوي انفجار سُمِعَ حوالي الساعة الثانية فجرًا بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية جنوبي البلاد، لم تُعرَف أسبابه بعدُ.

ووفق موقع "روسيا اليوم" ذكرت إذاعة "صوت لبنان" أن سكان المنطقة شاهدوا نيرانًا مندلعة في خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ"مسارعة عناصر من حزب الله إلى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقًا حوله، ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث".