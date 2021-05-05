جرعات لقاح كورونا على أعتاب 10 ملايين في السعودية

منذ وصول أولى دفعات حتى اليوم الأربعاء

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المعطاة في السعودية، من عشرة ملايين جرعة، حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المعطاة في السعودية، منذ وصول أولى دفعات اللقاح، حتى اليوم الأربعاء، بلغ 9,867,968 جرعة.