مدينة أبها تبهر العالم بأشجارها البنفسجية

بمبادرة أطلقها سمو ولي العهد قبل عامين

انطلقت أعمال تشجير في مدينة أبها قبل عامين تنفيذاً لمبادرة أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام ٢٠١٨ بوضع كود زراعي للمدينة ليشمل التشجير الطرق الرئيسة، والحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى تشجير الميادين، في إطار تحقيق الطموح الأسمى بإدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030.

وبمناظر ساحرة تزينت أبها باللون البنفسجي وسط نسائم الهواء المنعش في تلك الأجواء البديعة التي تشبه تفتح أزهار الكرز الشهيرة في اليابان. تزينت مدينة أبها بأزهار الآلاف من أشجار الجاكرندا في مختلف طرقات وميادين المدينة.

وعزز الكود الزراعي الذي وجه به سمو ولي العهد من وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمدينة.

ومنحت أشجار "جاكرندا" التي كانت فكرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتكثيف تشجيرها وزراعتها في كافة ميادين وشوارع مدينة أبها مشاهد خاطفة للأنفاس في شوارع ومنتزهات المدينة، فوفقاً لما أكدته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه مع حلول الربيع، سوف تكسو الأغصان الكثيفة لهذه الأشجار أزهار بنفسجية وأرجوانية اللون لمدة 8 أسابيع.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور التي تظهر فيها تلك الأشجار البنفسجية، معتبرين ألوانها بأنها ساحرة للعيون.

يشار إلى أن أشجار "جاكرندا" تنتمي إلى الفصيلة "البيجنونية"، وهي تنمو ليصل ارتفاعها إلى أكثر من 18 متراً، ورغم أنها زينت مدينة أبهى باللون البنفسجي، إلا أن بعض أزهار بعض أنواع هذا النبات تكتسي باللون الأبيض، كما تعد أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك، ومناطق الكاريبي، وأمريكا الجنوبية، الموطن الأصلي لهذه الأشجار، لكن زراعتها في السعودية تنحصر في المناطق المعتدلة، مثل المنطقة الجنوبية، فهي غير مناسبة في معظم مناطق المملكة بسبب الحرارة الشديدة فيها خلال فصل الصيف، والبرودة الشديدة في فصل الشتاء.