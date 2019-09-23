





1

في لوحة تعبر عن الحب وتلاحم رجال الأمن مع المواطنين

دوريات الأمن ببيشة توزع الهدايا والشعارات والأعلام باليوم الوطني

43

شارك رجال الأمن بدوريات الأمن بمحافظة بيشة المواطنين والمقيمين والزوار؛ الاحتفال باليوم الوطني الـ89؛ حيث قاموا بإهدائهم الصور والشعارات الوطنية، إضافة إلى تسخيرها كل الإمكانات لخدمتهم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين لتوحيد المملكة.



وانتشرت الدوريات الأمنية في شوارع المحافظة، وقدّم عددٌ من أفراد الدوريات الأمنية بمتابعة وتواجد العقيد محمد بن عبدالله بن هندي؛ الهدايا والأعلام الوطنية للمواطنين احتفاءً بهذه المناسبة، وترحيبًا بالمواطنين والمقيمين؛ ما حوّل إدارة دوريات الأمن إلى لوحة تعبر عن حب الوطن وتلاحم رجال الأمن مع المواطنين.