الطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).


من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

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05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 10:09 PM

الطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية

صحيفة سبق الإلكترونية

حائل

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).


من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

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