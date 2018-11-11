"آل حموض" يزور مهرجان المجاردة الشتوي

ويؤكد إقامة "العسل السابع" في موقعه

زار محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، مساء أمس السبت، موقع مهرجان التسوق الشتوي.

وقال "آل حموض": إن المهرجان هذا العام سيكون مميزًا كعادة مهرجانات المحافظة، ومبينًا أن مهرجان العسل سيكون في موقعه العام الماضي، في محافظة المجاردة.

وحثَّ محافظ المجاردة اللجان العاملة في المهرجان على سرعة العمل وإنجاز ما أوكل إلى كل لجنة من مهام، موجهًا باجتماعٍ أسبوعي لتنسيق الأعمال فيما بينهم، ومتابعة سير العمل وما تم إنجازه.

كما وجه الدعوة إلى أبناء المحافظة، ومن لديه رأي أو اقتراح أن يتقدم به ويسلمه لمدير مكتبه في المحافظة، قائلًا: إن جميع المقترحات والأفكار ستكون محل تقدير واهتمام، بإذن الله.