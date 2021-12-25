الإحصاء الخليجي: 92 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 97.9 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,612 وحالات التعافي من الفيروس 2,513,464

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.9 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,778,406 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,546,529 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,513,464 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,612 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.9 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.7%.