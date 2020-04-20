"تراحم الباحة" تتفاعل مع جهود الدولة للحد من انتشار كورونا بحزمة مبادرات

مساعدات مالية وبرامج توعوية وتثقيفية وتوزيع سلات غذائية على المحتاجين

بادرت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة "تراحم"، بإعداد وتقديم حزمة من الأعمال الخيرية التي تستهدف السجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وما وجّه به أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة، ومع الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من تداعياته، وانطلاقًا من مبدأ التكاتف في الظروف والأزمات.

وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة خالد بن محمد آل نسيله أن اللجنة أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تلمّس الاحتياجات الضرورية لمستفيديها وتقديم العون لهم من مساعدات عينية وسلال غذاء، إضافة إلى المستلزمات الضرورية والعاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا قائلًا: "هذه الجهود المجتمعة تأتي لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته".

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للجنة علي بن جمعان آل سرور، أن اللجنة تُواصل تنفيذ أعمالها على مدار الساعة؛ تفاعلًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا على نطاق المنطقة والمحافظات التابعة لها؛ من خلال عدد من البرامج والمبادرات، بما زادت قيمته على ٣٨٤.٥٧١ ألف ريال.

وأضاف "آل سرور" أنه يجري حاليًا العمل على توزيع مساعدات نقدية لأسر السجناء، شملت ٤٠ أسرة مقدمة من الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء، و١٠٠ سلة غذائية من مؤسسة الملوان، و٨٠ سلة غذائية (كوبونات) مقدمة من مؤسسة فهد بن عبدالله العويضي الخيرية، ودعم ٤٠ أسرة بسلة رمضانية تأمّنت من تبرعات على حساب اللجنة مقدمة من المحسنين والمحسنات.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا توزيع ٣٠٠ سلة غذائية، قيمة السلة الواحدة ٢٠٠ ريال من جمعية بنيان الخيرية النسائية للإسكان والتنمية بالتنسيق مع رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة عبدالله حجر وجمعية الجرين الأهلي.

وتابع "آل سرور": يتم توزيع ٦٠٠ كيس أرز وزن (١٠ كيلو) مقدار قيمة الكيس الواحد ٥٤ ريالًا، و٥٠٠ كرتون تمور مقدار قيمة الكرتون الواحد ٩٦ ريالًا مقدمًا من مؤسسة الراجحي للتمور من دعم مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي عن طريق الأمانة العامة، إضافة إلى مساعدات إيجارات عدد ٧ أسر مقدمة من أمانة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، سيتم توزيعها حال الإيداع.

وقال: إن اللجنة استعدت لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك لهذا العام ببرنامج "اسقني عم" الرمضاني لجميع أفراد أسر السجناء والمفرج عنهم، وكسوة العيد لعدد ١٥٠ أسرة بمتوسط ٣ أسر بواقع ١٦٣ ريالًا للفرد، سيتم دعمها من قِبَل المحسنين والمحسنات الذين تزخر بهم بلادنا الحبيبة.

وفي الجانب التوعوي والتثقيفي، أكد المدير التنفيذي للجنة أنه تم توزيع الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا للعاملين في الإصلاحيات ودور التوظيف وعقد لقاء افتراضي للجنة مع الأمانة العامة بالرياض وفرع تراحم على مستوى المملكة، وإرسال رسائل نصية وتفاعل مع قنوات التواصل باللجنة مع كافة شرائح المجتمع للتوعية بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى المشاركة في لقاء التطوع في النوازل والأزمات الذي أقامته الأمانة العامة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والعمل وجامعة الملك فهد بالمنطقة الشرقية.

وأشار "آل سرور" في ختام حديثه إلى أن اللجنة تنفّذ العديد من البرامج بشكل مستمر، لتتواكب مع حاجات الفئات المستهدفة سواء ببرامج الإعانات المادية والعينية أو برامج التأهيل والتدريب والتثقيف للسجناء والمفرج عنهم، وننتظر بعض الجهات لدعم اللجنة بالمعقمات والمنظفات والكمامات لتوزيعها على المستفيدين وأسرهم من باب الوقاية والاحتراز.. كل ذلك غيض من فيض يظهر جليًّا من خلال الاهتمام الكبير من قِبَل قيادتنا الحكيمة والرشيدة -وفقها الله- منذ بدء جائحة كورونا، رافق ذلك دعم سخي وتبرعات من شعب المملكة بكل أفراده من الجنسين لتجاوز هذا البلاء فبارك الله لهم وفيهم، وتقبل منهم، وبلّغ الجميع شهر رمضان المبارك بعافية، كما نسأله سبحانه أن يكشف عن الإنسانية جمعاء هذه الجائحة عاجلًا غير آجل.