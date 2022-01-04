إصابة الرئيس الموريتاني بـ"كورونا"

"الغزواني" يعاني أعراضاً خفيفة بالفيروس

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، اليوم (الثلاثاء) إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة أن الفحوص الطبية التي أجراها رئيس الجمهورية بعد إصابته بزكام، أظهرت إيجابية النتيجة والإصابة بفيروس كورونا وبأعراض خفيفة، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء.