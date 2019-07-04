الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

قتل عدداً من عناصر الميليشيا بعد استهدافهم في نفق

دمرت قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي، اليوم (الخميس)، مخزناً للأسلحة وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنت قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة إلى الشمال الشرقي من مطار الحديدة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني دمرت خلال عملية القصف نفقاً ملغوماً كانت أعداد من عناصر الميليشيا تحتمي فيه، ما أسفر عن مصرع وإصابة العديد منهم.

وبين "سبتمبر نت" أن القصف دمر أيضاً عربة حوثية متحركة على متنها مدفع "بي 10"، بعد دقائق من قصف مكثف استهدف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في شارع صنعاء.

وأشار إلى أن قصف قوات الجيش الوطني الموقع الذي تمركزت فيه الميليشيا بعد قصفها للمجمع الصناعي، خلف انفجارات مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب استمر أكثر من ساعتين.