الولايات المتحدة تمنح الموافقة على لقاح "فايزر" في غضون أيام

الحكومة الفيدرالية تعمل مع الشركة لشحن اللقاح

قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، الجمعة: إن موافقة الولايات المتحدة على اللقاح التجريبي ضد COVID-19 من شركة فايزر؛ يجب أن تصدر في غضون أيام.

وأضاف عازار، متحدثًا في برنامج "Good Morning America" على قناة ABC News، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أبلغت شركة الأدوية بأنها تعتزم المضيّ قدمًا نحو الترخيص للقاح.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية ستعمل أيضًا مع الشركة لشحن اللقاح.